Kocaelispor, Semih Kardeniz ile yola devam edecek
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Kocaelispor, Semih Kardeniz ile yola devam edecek

Kocaelispor, Semih Kardeniz ile yola devam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor, 2 sezondur takımda forma giyen Semih Karadeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor, 2 sezondur takımda forma giyen Semih Karadeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig hazırlıklarını sürdüren ve iddialı isimleri kadrosuna katarak yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlamaya hazırlanan Kocaelispor'da iki sezondur forma giyen 24 yaşındaki bek oyuncusu Semih Karadeniz ile sözleşme yeniledi. Kocaelispor, Semih Karadeniz ile sözleşme uzatarak 1+1 yıllık imza attı. - KOCAELİ

Kocaelispor, Semih Kardeniz ile yola devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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