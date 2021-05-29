Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı
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Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lİg'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupası ile şehir turu attı.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lİg'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupası ile şehir turu attı. Üstü açık otobüste kupa işe şehir turu atan yeşil beyazlılara binlerce taraftar eşlik etti.

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, 4-0'lık galibiyet sonrası şampiyonluk kupası ile kente döndü. Üstü açık otobüsle şehir turu atan futbolcular ve yönetim, üst lige çıkma coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Şehir turu atan yeşil beyazlıların sevincine binlerce araçla eşlik eden taraftarla ise takımını Milli İrade Meydanı'nda coşku ile karşıladı. Üstü açık otobüsle meydan giren futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri taşıyan otobüs, meşalelerle karşılandı.

Binlerce kişinin katıldığı kutlamada kupayı taraftarlara taşıyan futbolcular, taraftarlarla tezahürat yaprak galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. - KOCAELİ

Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı
Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı
Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı
Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı
Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı
Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı
Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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