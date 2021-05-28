Kocaelispor-Sakaryaspor maçına doğru

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Sakaryaspor'la karşılaşacak Kocaelispor'un sınırlı sayıda taraftarı, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle İstanbul'a gitti.

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Sakaryaspor'la karşılaşacak Kocaelispor'un sınırlı sayıda taraftarı, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle İstanbul'a gitti.

Cumhuriyet Parkı önünde toplanan yaklaşık 600 taraftar, "Geliyor Körfez", "Şampiyon Körfez" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Polis ekiplerinin önlem aldığı alanda, taraftarların sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarılar yapıldı.

Taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra karşılaşma için bileti olan sınırlı sayıda taraftar, polis kontrolünde otobüse binerek İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş