Kocaelispor-Sakaryaspor maçına doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocaelispor-Sakaryaspor maçına doğru

Kocaelispor-Sakaryaspor maçına doğru
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Sakaryaspor'la karşılaşacak Kocaelispor'un sınırlı sayıda taraftarı, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle İstanbul'a gitti.

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Sakaryaspor'la karşılaşacak Kocaelispor'un sınırlı sayıda taraftarı, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle İstanbul'a gitti.

Cumhuriyet Parkı önünde toplanan yaklaşık 600 taraftar, "Geliyor Körfez", "Şampiyon Körfez" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Polis ekiplerinin önlem aldığı alanda, taraftarların sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarılar yapıldı.

Taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra karşılaşma için bileti olan sınırlı sayıda taraftar, polis kontrolünde otobüse binerek İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Son dakika haberi! Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Son dakika haberi! Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı
Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Hasan Polatkan Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaelispor-Sakaryaspor maçına doğru - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 17:07:36. #1.14#

title