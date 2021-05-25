Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor saat kaçta, hangi kanalda?

2. Lig Play-Off yarı final maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kazanan Sakaryaspor oldu. Bunun üzerine, Kocaelispor Sakaryaspor maçı nerede? Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor saat kaçta, hangi kanalda?

2. Lig Play-Off yarı final maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kazanan Sakaryaspor oldu. Bunun üzerine,Kocaelispor Sakaryaspor maçı nerede? Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor saat kaçta, hangi kanalda?

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Merakla beklenen Kocaelispor Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma günü, saat 20:00'da ekrana gelecek.

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

28 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak maç ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.