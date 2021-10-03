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Kocaelispor sahasındaki galibiyet serisini sürdürüyor

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Kocaelispor sahasındaki galibiyet serisini sürdürüyor

TFF 1. Lig'in 8. haftasında dün konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Kocaelispor, sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında dün konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Kocaelispor, sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Körfez ekibi, 11 yıl sonra yeniden mücadele ettiği TFF 1. Lig'de iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Sadece ligin ilk maçında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekip, sonraki iç saha maçlarında rakiplerine puan vermedi.

Sahasında Yılport Samsunspor, Balıkesirspor, Tuzlaspor ve İstanbulspor'u mağlup eden Kocaelispor, tribünde kendisini destekleyen taraftarlarıyla galibiyet coşkusu yaşadı.

İç sahada performansıyla öne çıkan Körfez efsanesinin, deplasmanda yaptığı 2 maçta henüz galibiyeti bulunmuyor.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
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