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Kocaelispor, Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı

Kocaelispor, Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, stoper Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, stoper Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Çelik'e verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri

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