Kocaelispor Mesut Özdemir ile sözleşme yeniledi
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, orta alan oyuncusu Mesut Özdemir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, orta alan oyuncusu Mesut Özdemir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Özdemir ile yeniden anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Özdemir ile 1 senelik sözleşme imzalamış bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu