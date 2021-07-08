Kocaelispor, Mandjeck ile sözleşme imzaladı
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Kocaelispor, Mandjeck ile sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Spor

- Kocaelispor, Mandjeck ile sözleşme imzaladı TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kamerunlu ön libero Georges Constant Mandjeck ile sözleşme imzaladı.

- Kocaelispor, Mandjeck ile sözleşme imzaladı

KOCAELİ - TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kamerunlu ön libero Georges Constant Mandjeck ile sözleşme imzaladı.

Kocaelispor'un en son transferi Kamerunlu ön libero Georges Constant Mandjeck için bugün imza töreni düzenlendi. Kocaelispor, 32 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mandjeck'e hayırlı olsun temennisinde bulunan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "İlimize hoş geldin. Mandjeck'i uzun uzun anlatmaya gerek yok. Önemli kulüplerde görev almış, önemli başarılara imza atmış. Kendi ülkesinde 47 kez milli olmuş, ilk kez 1. Lig statüsünde bizi tercih etti. Birçok kulüpten teklif olmasına rağmen bizi tercih etti. Kocaelispor'umuzu tercih etmesi hem onun için hem de bizim için çok önemlidir. 'Neden Kocaelispor' diye sorduğumuzda, Kocaelispor'u çok iyi araştırdığını, büyük bir camia olduğunu, büyük taraftarı olan istikrarlı bir kulüp olduğunun farkına varmış. İnanıyorum kendisi de çok mutlu olacak. Herkese söylediğim gibi Mandjeck'e de söyledim. Bu camia büyük bir camia, Türkiye'nin en büyük taraftarı, en heyecanlı taraftarı olan büyük bir kulüp. Bu kulüpte futbol oynamak herkese nasip olmuyor. Bu şehrin insanı ahde vefalı insanlardan oluşuyor. Bu şehir geçmişte kulübümüze hizmet edenleri asla unutmadı, unutmayacak. Siz de aynı başarıyı gösterdiğiniz takdirde uzun yıllar büyük taraftarımız tarafından unutulmayanlar listesine gireceksiniz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Takımıma katılmak istiyorum"

Mandjeck ise Kocaeli'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle başkanımız nezdinde tüm yönetim kuruluna ve buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Benim için çok zor bir tercih olmadı. Olumlu geri dönüşler aldım. Şu anda da en çok sabırsızlıkla beklediğim şey buradaki işimi bitirip, takımıma katılmak" dedi.

Kocaelispor, Mandjeck ile sözleşme imzaladı
Kocaelispor, Mandjeck ile sözleşme imzaladı
Kocaelispor, Mandjeck ile sözleşme imzaladı
Kocaelispor, Mandjeck ile sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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