Kocaelispor, Leonard Tisdell ile anlaştı
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Kocaelispor, Leonard Tisdell ile anlaştı

Kocaelispor, Leonard Tisdell ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor, kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladığını duyurdu.

Kocaelispor, kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladığını duyurdu.

TFF 1. Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Kocaelispor, H. Petah Tikva takımının kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu ile, sağlık kontrolünün ardından ise resmi sözleşme imzalanacak. Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, H.Petah Tikva takımının kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. Bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kocaelispor, Leonard Tisdell ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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