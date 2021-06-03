Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun'dan TFF 1. Lig değerlendirmesi Açıklaması
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Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun'dan TFF 1. Lig değerlendirmesi Açıklaması

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun'dan TFF 1. Lig değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, öncelikle mali disiplin, altyapı ve kurumsallaşma konularına ağırlık vereceklerini bildirdi.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, öncelikle mali disiplin, altyapı ve kurumsallaşma konularına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Koyun, AA muhabirine, kulüpte öncelikle mali disiplini sağlayacaklarını belirterek, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda bir kadro oluşturacaklarını söyledi.

İhtiyaçları belirleyip ona göre hareket edeceklerini ifade eden Koyun, "Kocaelispor büyük bir camia, bu camiaya yakışır hamleler yapmamız gerekiyor. Gerek yabancı gerekse yerli futbolcular anlamında kulübümüze yakışır hamleleri yapacağız. Bu dönem her şeye rağmen Süper Lig'e çıkacağız diye bir durum içinde değiliz. Öncelikle mali disiplin, altyapı ve kurumsallaşma konularına ağırlık vereceğiz. Kadro mühendisliğimizi çok iyi yapacağız, üst lige çıkmak için mücadele edeceğiz ama her şey üst lige çıkmak üzerine kurulu olmayacak." diye konuştu.

Koyun, kulüp adına 3, 5, 7 ve 10 yıllık planlar yaptıklarını dile getirerek, Türk futboluna oyuncular yetiştirmek istediklerini anlattı.

Kenti futbolcu yetiştiren bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Koyun, bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun'dan TFF 1. Lig değerlendirmesi Açıklaması - Haberler Spor
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