Kocaelispor, Kenyalı futbolcu Omolo ile anlaşma sağladı
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Kenyalı futbolcu Johanna Ochieng Omolo ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Kenyalı futbolcu Johanna Ochieng Omolo ile anlaşmaya vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 32 yaşındaki Kenyalı futbolcunun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay