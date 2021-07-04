Kocaelispor, Kamerunlu futbolcu Mandjeck ile anlaşma sağladı
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Kamerunlu futbolcu Georges Constant Mandjeck ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Kamerunlu futbolcu Georges Constant Mandjeck ile anlaşmaya vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön libero mevkisinde oynayan futbolcu ile ön protokol imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız