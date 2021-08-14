Kocaelispor ilk müsabakaya mutlak 3 puan için çıkacak
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Kocaelispor ilk müsabakaya mutlak 3 puan için çıkacak

Kocaelispor ilk müsabakaya mutlak 3 puan için çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor'un yeni sezonun ilk haftasında Ümraniyespor ile oynayacak.

Kocaelispor'un yeni sezonun ilk haftasında Ümraniyespor ile oynayacak. Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, maça mutlak 3 puan için çıktıklarını ifade ederken, taraftarları tribünlere çağırarak Kocaelispor'un yanında olmaya davet etti.

11 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor yeni sezonun ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Pazartesi günü oynanacak maç öncesi Kulüp Başkanı Engin Koyun İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Sağlıklı bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Başkan Koyun, sezonun ilk karşılaşmasında Ümraniyespor'u mağlup ederek 3 puanı alma arzusunda olduklarını belirtti. Taraftarlara aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Engin Koyun, taraftarları Kocaelispor'un yanında olmaya davet etti.

"Kesinlikle mutlak 3 puanla maçtan çıkma arzusundayız"

Zorlu sezonun ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılma arzusunda olduklarını ifade eden Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "İyi kamp dönemi geçirdik, iyi bir kadro mühendisliği oluştu. Yeni bir takım, yeni bir takıma tabii ki biraz aman tanımak lazım ama Kocaelispor büyük bir camia, hedefleri olan bir takım. İyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyoruz. Biraz zaman tanınırsa takımın çok iyi olacağını ümit ediyorum. İlk maç kendi evimizde kesinlikle mutlak 3 puanla maçtan çıkma arzusundayız, bunu başarabilecek bir takıma sahibiz. İnşallah olumsuz bir durum olmazsa 3 puanla iyi bir başlangıç yapma arzusundayız" dedi.

"Taraftarlarımız aşılarını olsun, tribündeki yerlerini alsın"

Taraftarlara aşılarını olup maça gelmeleri için seslenen Engin Koyun, "11 yıl sonra takımımızı 1. Lige çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz, buradan Kocaelispor taraftarına diyorum ki; biz bize düşen görevi yaptık, sıra sizde. Takımımızın yanında olalım, sahip çıkalım. O güç bizim taraftarımızda var, çok sağduyulu bir taraftar kitlesine sahibiz. Ben inanıyorum ki Kocaelispor taraftarımız Pazartesi günü akşamı orada yer alacak. Sizlerin ağzıyla buradan seslenmek istiyorum, taraftarımız aşılarını olsun, Passolig'lerini alsın tribünlerde yerlerini alsın. Beklentimiz bu doğrultudadır" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaelispor ilk müsabakaya mutlak 3 puan için çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kocaelispor ilk müsabakaya mutlak 3 puan için çıkacak - Haberler Spor
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