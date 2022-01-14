Kocaelispor, İbrahim Akanbi Rasheed ve Samed Ali Kaya'yla sözleşme imzaladı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, İbrahim Akanbi Rasheed ve Samed Ali Kaya'yı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, İbrahim Akanbi Rasheed ve Samed Ali Kaya'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İbrahim Akanbi Rasheed ile 1,5+1 yıllık, Samed Ali Kaya ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
Haberi Kaydet