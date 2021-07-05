Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı
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Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı

Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü. 

Sabah çabukluk ve kondisyon antrenmanı gerçekleştiren Kocaelispor, akşam antrenmanında ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Koronavirüs sonrası yaşadığı solunum güçlüğü nedeniyle hastanede tedavisi süren teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yokluğunda, takımı yardımcı antrenör Turgay Karslı çalıştırıyor. Körfez ekibi, akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışma, yarı sahada çift kale maçla sürdü. Son olarak taktik çalışmayla antrenman sona erdi.Yeşil siyahlı ekip yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla sürdürecek. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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