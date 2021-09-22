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Kocaelispor galibiyet serisi peşinde

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Kocaelispor galibiyet serisi peşinde

TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarını Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ederek sonlandıran Kocaelispor, galibiyet serisi yakalayıp üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarını Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ederek sonlandıran Kocaelispor, galibiyet serisi yakalayıp üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

Kocaelispor, 11 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Yeni sezona 17 transfer yaparak camianın büyük beklentisi ile giren yeşil-siyahlı takım, ilk haftalarda ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. İlk 4 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Kocaelispor, 2 kez mağlup olurken, 1 kez de berabere kaldı. Çıktığı maçlarda sadece 1 gol atabilen yeşil-siyahlılar kalelerinde 5 gol gördü.

Kötü gidişatını 5. haftada Balıkesirspor'u 3-1 yenerek sonlandıran Kocaelispor puanını 7'ye yükseltirken, ligde 10. sıraya yerleşti. Taraftarların beklediği oyunu sahaya yansıtarak kötü gidişatı sonlandıran Kocaelispor, sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. - KOCAELİ

Kocaelispor galibiyet serisi peşinde

Kocaelispor galibiyet serisi peşinde

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Haber: Kocaelispor galibiyet serisi peşinde - Haberler Spor
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