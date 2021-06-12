Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattı

Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattığını duyurdu.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattığını duyurdu.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Futbolcularımız Benhur Keser ile 2+1 yıllık, İrfan Başaran ile 1+1 yıllık sözleşme uzatmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Boris Johnson Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Sarp Akkaya Fatma Turgut Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 20:15:47. #1.16#

title