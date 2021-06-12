Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattığını duyurdu.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, futbolcular Benhur Keser ve İrfan Başaran'la sözleşme uzattığını duyurdu.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Futbolcularımız Benhur Keser ile 2+1 yıllık, İrfan Başaran ile 1+1 yıllık sözleşme uzatmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız