Kocaelispor, Dino Ndlovu ile anlaştı
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Güney Afrikalı santrfor Dino Ndlovu ile ön protokol imzaladı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Güney Afrikalı santrfor Dino Ndlovu ile ön protokol imzaladı.
Uzun süre sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. 1. Lig'de iddialı takımlar arasında yer almayı hedefleyen Kocaelispor, transferde son olarak Güney Afrikalı santrfor Dino Ndlovu ile ön protokol imzalandığı açıkladı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı