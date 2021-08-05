Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, altyapısından 18 yaşındaki sol bek oyuncusu Denizalp Özdemir ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, altyapısından 18 yaşındaki sol bek oyuncusu Denizalp Özdemir ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi son etap çalışmalarını tamamlamak üzere yarın teknik direktör Mustafa Reşit Akçay nezaretinde tesislerde toplanacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu