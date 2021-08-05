Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, altyapısından 18 yaşındaki sol bek oyuncusu Denizalp Özdemir ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, altyapısından 18 yaşındaki sol bek oyuncusu Denizalp Özdemir ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi son etap çalışmalarını tamamlamak üzere yarın teknik direktör Mustafa Reşit Akçay nezaretinde tesislerde toplanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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