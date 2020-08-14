Kocaelispor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Kocaelispor Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
14.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:18
Kocaelispor Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona hazırlık kampımızın 3. etabı öncesinde takımımıza yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve tümü negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA