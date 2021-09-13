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Kocaelispor'da işler iyi gitmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kocaelispor'da işler iyi gitmiyor

Transfer döneminde 17 futbolcuyu kadrosuna katan Kocaelispor'da işler iyi gitmiyor.

Transfer döneminde 17 futbolcuyu kadrosuna katan Kocaelispor'da işler iyi gitmiyor. Yeşil-siyahlılar ligde çıktığı 4 maçta sadece 1 gol atabilirken, kalesinde 5 gol gördü.

11 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor transfer döneminde kadrosuna 17 futbolcuyu katarken 12 futbolcuyla yollarını ayırdı. Sil baştan bir kadro ile yeni sezona giren ve büyük beklentiler olan Kocaelispor'da işler yolunda gitmiyor. Yeşil-siyahlılar ligde çıktığı 4 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Diğer 3 maçta 2 kez mağlup olan Kocaelispor 1 kez de berabere kaldı. 4 lig maçında 4 puan toplayıp TFF 1. Lig'de 12. sırada olan Kocaelispor lig başından bu yana çıktığı 4 maçta sadece 1 gol atabilirken, kalesinde 5 gol gördü.

Kocaelispor ligin ilk karşılaşmasında Ümraniyespor'a 3-0'lık skorla mağlup olurken 2. haftada Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. İlk galibiyetini 3. haftada Samsunspor karşısında 1-0'lık skorla alan Kocaelispor 4. haftada Boluspor'a 2-0 yenildi. - KOCAELİ

Kocaelispor'da işler iyi gitmiyor

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Haber: Kocaelispor'da işler iyi gitmiyor - Haberler Spor
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