Kocaelispor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcu Bahattin Köse'nin kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcu Bahattin Köse'nin kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bahattin Köse, yönetim kurulunun kararı ve teknik heyetin onayıyla kadro dışı bırakıldı.
Köse, bundan sonraki çalışmalarına A takımdan ayrı devam edecek.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
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