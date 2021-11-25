Kocaelispor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı - Haberler Spor
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Kocaelispor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Kocaelispor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcu Bahattin Köse'nin kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcu Bahattin Köse'nin kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bahattin Köse, yönetim kurulunun kararı ve teknik heyetin onayıyla kadro dışı bırakıldı.

Köse, bundan sonraki çalışmalarına A takımdan ayrı devam edecek.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

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