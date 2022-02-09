Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı - Haberler
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Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor'da antrenman öncesi adak adandı

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme potasına yaklaşan Kocaelispor'da bugün yapılan antrenman öncesinde adak adandı.

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme potasına yaklaşan Kocaelispor'da bugün yapılan antrenman öncesinde adak adandı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Boluspor'a mağlup olan Kocaelispor, küme düşme potasına iyice yaklaştı. Ligde 7 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar bugünkü antrenman öncesinde adak adadı. Koçun etrafında tüm takım toplanırken, sakatlık olmaması ve takımın yükselişe geçmesi dileklerinde bulunuldu.

Öte yandan ligde bir an önce çıkış arayan yeşil-siyahlı ekip, Balıkesirspor deplasmanı için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Boluspor, Spor, Haberler

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