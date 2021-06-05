Kocaelispor, Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
siyahlılar, Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
siyahlılar, Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıllar sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da imzalar peş peşe atılmaya başlandı. Yeni sezon transfer hazırlıklarını hızla sürdüren Kocaeli temsilcisinde Mervan Yusuf Yiğit ve Batuhan Köse'nin ardından Gine Milli Takımı'nın sağ bek oyuncu Abdoulaye Cisse de yeşil-siyahlı renklere katıldı. Kocaelispor, Cisse ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı