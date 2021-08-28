Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı

Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor tarihinde ilk taraftar mağazası KS Store'yi yeni transferinin imza töreni ile hizmete açtı.

Kocaelispor tarihinde ilk taraftar mağazası KS Store'yi yeni transferinin imza töreni ile hizmete açtı. Törende yeni transfer Bryan Cabezas ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kocaelispor tarihinde bir ilk olan ve taraftarların yıllardır beklediği Lisanslı Ürün Satış Mağazası olan Kocaelispor Store düzenlenen törenle birlikte resmen açıldı. İzmit Kent Meydanı'nda açılışı gerçekleşen mağazada açılış sonrasında İtalya Serie A takımı Atalanta'dan kiralanan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Bryan Cabezas ile imzalar atıldı. Düzenlenen açılış ve imza törenine Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor yönetim kurulu üyeleri, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve taraftarlar katıldı. Açılışı gerçekleştirilen KS Store'da satışlar başladı.

"Takım vizyon sahibi olurken, kurumsallaşma adına da önemli bir kazanım sağlıyoruz"

Açılan lisanslı ürün satış mağazasının Kocaelispor'a vizyon kattığının altını çizen Başkan Engin Koyun, "Uzun yıllardan beri Kocaelispor taraftarımız bekleyiş içerisindeydi. 11 yıl önce bu ligde mücadele ediyordu 11 yıldan beri bir hasret vardı. Bu hasreti geçen yıl sona erdirdik. Artık 1. Lig'deyiz birinci lige çıkarken de yeni bir vizyon katmamız gerekiyordu takımımıza. Store ile ilgili bir çalışma yaptık arkadaşlarla. Gördüğünüz gibi şehrimizin en güzel merkezinde, eski valiliğin olduğu yerdeyiz. Burası kent meydanı, şehrimizin merkezi. Güzel bir mekan ve hizmet alanını takımımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bir vizyondur aslında şu anda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da olan ve Konyaspor'da bu konuda iyi. Onlarda olduğu gibi, bizim de vizyon kattığımızı düşünüyorum. Takım vizyon sahibi olurken, kurumsallaşma adına da önemli bir kazanım sağlıyoruz. İnanıyorum ki takım her gün hedeflerine giderken, store da amacına uygun hizmet etmeye devam edecek" dedi.

"Bu transfer takımımıza ciddi anlamda güç katacak"

Bryan Cabazas transferinin takıma güç katacağını ifade eden Başkan Koyun, "İnanıyorum ki bu transfer takımımıza ciddi anlamda güç katacak. Çok emek sarf ettik. Bayağı bir uğraştık en sonunda aldık. Ben Bryan'a hayırlı olsun diyorum. Ülkemize hoş geldin. Kocaeli ahde vefalı insanların kenti. Bu kente geçmişte futbol oynayan insanlar taraftarlar tarafından yıllarca övgü ile bahsedildi. İnanıyorum ki bir gün Bryan'da aramızdan ayrıldığı zaman aynı övgülere layık olacaktır. Referansları gayet iyi, önemli takımlarda futbol oynamış. Bu hafta belki yetişmeyebilir, yine hocamız karar verecek tabi ama haftaya inşallah formasını alıp Kocaelispor'u hak ettiği yere getireceğini ben ümit ediyorum" diye konuştu.

"Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum"

Kocaelispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Cabezas, "Bu büyük camiaya geldiğim için çok sevinçliyim, başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek sarf etti bu transferin gerçekleşmesi için. Menajerime de çok teşekkür ediyorum, o da çok emek sarf etti. Bu büyük kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Kulübü bir an önce hak ettiği yere taşımak için buradayız. Ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Ebru Şallı Burcu Biricik Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 01:08:54. #1.15#

title