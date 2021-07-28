Kocaelispor, Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
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Kocaelispor, Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Kocaelispor, Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralamış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

22 yaşındaki genç futbolcunun ileriki günlerde takıma dahil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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