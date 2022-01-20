Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı ile sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı ile sözleşme imzaladı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avusturya Bundesliga'da yer alan SC Rheindorf Altach'tan stoper Berkay Tolga Dabanlı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri

Bundesliga, Spor Toto, Avusturya, Medya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title