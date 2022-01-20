Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı ile sözleşme imzaladı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı'yı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Berkay Tolga Dabanlı'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avusturya Bundesliga'da yer alan SC Rheindorf Altach'tan stoper Berkay Tolga Dabanlı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri