Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili detay sporseverler tarafından merak ediliyor. Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ileBB Erzurumspor, karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
KOCAELİSPOR- BB ERZURUMSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.
KOCAELİSPOR - BB ERZURUMSPORMAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'daTRT Avaz'dacanlı yayınlanacak.
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