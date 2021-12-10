Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ileBB Erzurumspor, karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

KOCAELİSPOR- BB ERZURUMSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.

KOCAELİSPOR - BB ERZURUMSPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'daTRT Avaz'dacanlı yayınlanacak.

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