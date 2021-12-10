Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile BB Erzurumspor, kozlarını paylaştı.Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Kocaelispor - BB Erzurumspor maçı kaç kaç? Kocaelispor - BB Erzurumspor maç sonucu! detaylar haberimizde.

KOCAELİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kocaelispor - BB Erzurumspor karşılaşması Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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