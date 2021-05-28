Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bugün hayatımızın en mutlu günü
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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bugün hayatımızın en mutlu günü

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bugün hayatımızın en mutlu günü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün hayatımızın en mutlu gününü yaşıyoruz.

TFF 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün hayatımızın en mutlu gününü yaşıyoruz. Bu mutluluğu bize yaşatan oyuncularımıza, teknik heyetimize, yönetimimize ve taraftarlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Misli.com 2'nci Lig Play-Off Finali'nde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1'inci Lig'e çıkan Kocaelispor'da başkan Engin Koyun maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SENEYE SÜPER LİG'E YÜKSELMEK İÇİN BİR KADRO KURACAĞIZ"Hedeflerinin ilk basamağını gerçekleştirdiklerini söyleyen Engin Koyun, "Bugün hayatımızın en mutlu gününü yaşıyoruz. Bu mutluluğu bize yaşatan oyuncularımıza, teknik heyetimize, yönetimimize ve taraftarlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Sakaryaspor'u da tebrik ediyorum. Biz daha iyiydik. Maçın farklı olması bizi daha da mutlu etti. Kocaeli kenti, Türk futboluna uzun yıllar futbolcu yetiştirmiş, Türkiye Kupası'nı 2 kez müzesine götürmüş önemli bir kulüp. Bu kulübün artık buralarda olmaması gerektiğine yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla karar verdik. Birinci basamak burası; 1'inci Lig. Allah izin verirse seneye Süper Lig'e yükselmek için bir kadro kuracağız. Uzun vadeli programlar yapıyoruz. Projelerimizden önemli ayakları oturttuk. Altyapıya çok değer veriyoruz. Bir Altınordu yapısını Kocaeli'de gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu."BU ŞEHİR, ZOR GÜNLERDE TAKIMININ YANINDA OLANLARI ASLA VE ASLA UNUTMAYACAKTIR"

Taraftarlara bu zor dönemde destekleri için teşekkür eden başkan Engin Koyun, "Kocaelispor'un buraya gelmesinde bütün belediye başkanlarının ve siyasilerin desteği oldu ama sizin aracılığınızla Türkiye'deki bütün belediye başkanlarına gönderme yapıyorum. İllerimizin takımlarına sahip çıkalım. Pandemi dolayısıyla sıkıntı çekiyorlar. Bize bu sıkıntıları yaşatmayan belediye başkanımız Tahir Büyükakın'a kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Bu şehir, zor günlerinde takımının yanında olanları asla ve asla unutmayacaktır. Bugün pandemiden dolayı buraya gelemeyen birçok taraftarımız oldu. Onlar da ekranları başında bizlere dua ettiler, olağanüstü destek verdiler. Bekle bizi İzmit, geliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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