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Kocaelispor-Balıkesirspor maçının ardından

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Kocaelispor-Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, kazandıkları için sevinçli olduklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, kazandıkları için sevinçli olduklarını belirtti.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabaka olacağının bilinciyle oynadıklarını dile getirerek, gollerin erken gelmesinin ikinci yarıdaki oyunlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Maçın ikinci yarısında oyun kalitelerinin düştüğünü ifade eden Akçay, "Evimizde kazanmış olmak ve deplasmandaki mağlubiyetin ardından böyle bir galibiyete ulaşmak sevindirici. Camiamız ve bizim için önemli bir virajdı. Oyuncularımız üzerlerinde oluşan baskıdan kurtulmuş oldular." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "Mevlüt Erdinç'in kadroda yer almamasının sebebi nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Akçay, oyuncunun kendisini hazır hissetmemesi üzerine kadroya alınmadığını kaydetti.

Baysal: "İşimiz gerçekten zor ama ümitliyiz"

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal, ilk yarıda istedikleri gibi pas yapamadıklarını ancak ikinci yarıda oyunu dengelemeye çalıştıklarını aktardı.

Baysal, eksiklerinin fazla olduğunu dile getirerek "Geç toplanan bir takımız. Yeni katılan oyuncularımız daha tam hazır değil. Yıllardır bu ligde oynuyoruz ama kulübümüz zor bir süreç geçiriyor. Ligde söz sahibi olmak istiyoruz. Gerçekten lig zor. Bunun için de hem gençleri kazanmaya hem de sonuç almaya çalışıyoruz. İşimiz gerçekten zor ama ümitliyiz. İlerleyen haftalar için daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu mağlubiyetle ilgili de taraftarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
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Haber: Kocaelispor-Balıkesirspor maçının ardından - Haberler Spor
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