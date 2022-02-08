Kocaelispor, Babacar Gueye'yi resmen açıkladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor, Babacar Gueye'yi resmen açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kocaelispor, Babacar Gueye'yi resmen açıkladı

Kocaelispor, Senegalli forvet oyuncusu Babacar Gueye'yi 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Kocaelispor, Senegalli forvet oyuncusu Babacar Gueye'yi 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de transfer sezonunun son gününde Kocaelispor'dan bir hamle daha geldi. Yeşil-siyahlı ekip, 27 yaşındaki Senegalli forvet Babacar Gueye ile 1.5 yıllığına anlaştı. Senegalli santrfor, dün oynanan Kocaelispor - Boluspor maçını da tribünde takip etti. En son Bundesliga 2'de Aue forması giyen Gueye, zaman zaman forvet arkası pozisyonunda da oynayabiliyor.

Öte yandan, Gueye transferi için yabancı kontenjanında yer açması gereken Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi sezon sonuna kadar Nasadoge Menemenspor'a kiraladı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title