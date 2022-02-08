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Kocaelispor, Babacar Gueye'yi kadrosuna kattı

AA, Kadir Yıldız - Spor
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Kocaelispor, Babacar Gueye'yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Senegalli santrfor Babacar Gueye'yi transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Senegalli santrfor Babacar Gueye'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babacar Gueye ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Öte yandan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuları Abdoulaye Cisse'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda NasaDoge Menemenspor'la anlaşma sağlandığını da duyurdu.

AA / Kadir Yıldız - Spor

Spor Toto, Medya, Spor, Haber

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