Kocaelispor, Atilla Turan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, başarılı sol bel Atilla Turan ile 2 yıllık ön protokol imzaladıTFF 1. Lig'in hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, kadrosunu başarılı sol bek oyuncusu Atilla Turan ile güçlendirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, başarılı sol bel Atilla Turan ile 2 yıllık ön protokol imzaladı

TFF 1. Lig'in hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, kadrosunu başarılı sol bek oyuncusu Atilla Turan ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig deneyimi olan ve en son bu sezon ligden düşen Ankaragücü'nde forma terleten 29 yaşındaki Atilla Turan ile 2 yıllığına ön protokol imzaladı. Kocaelispor dış transferde Abdoulaye Cisse, İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik'i de transfer etmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı