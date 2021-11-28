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Kocaelispor Akçay'la yola devam edecek

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Kocaelispor Akçay'la yola devam edecek

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile devam edeceklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile devam edeceklerini bildirdi.

Koyun, AA muhabirine, dün NasaDoge Menemenspor karşısında sahalarında aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası taraftarların teknik direktör Akçay'ı istifaya çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ligde her takımın birbirinden puan kazanabildiğini vurgulayan Koyun, "Sabırlı olunması durumunda devre arasını iyi yerde bitireceğiz. Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay'la devam ediyoruz. Devre arasına kadar takımın yapısını bozmak istemiyoruz. Yeni takımız. Biraz sabretmemiz lazım. Sabredersek başaracağız." ifadelerini kullandı.

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

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