Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynadığı Bursaspor maçında çıkan olaylardan dolayı Kocaelispor'a ceza yağdı.

Bursaspor maç olayları neticesinde PFDK'ya sevk edilen Kocaelispor'da, 111-112-113 bloklarındaki (UEFA Alt tribünü) taraftarlar kötü tezahürattan ötürü 1 maçlık ceza aldılar. 114'üncü bloktaki taraftarlar ise 1 maç kötü tezahürat ve 1 maç da sahaya atlayan taraftarlardan dolayı toplam 2 maçlık ceza aldı.

Ayrıca Kocaelispor kulübüne de 32 bin TL para cezası verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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