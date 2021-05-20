Kocaelispor'a bayraklı motivasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaelispor'a bayraklı motivasyon

Kocaelispor'a bayraklı motivasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyesi, TFF 2. Lig Play Off Yarı Final birinci maçında Trabzon Hekimoğlu ile karşılaşacak olan Kocaelispor'a destek olmak amacıyla kenti tüm futbolcuların yer aldığı "Bu kent sana inanıyor" bayraklarıyla donattı.

İzmit Belediyesi, TFF 2. Lig Play Off Yarı Final birinci maçında Trabzon Hekimoğlu ile karşılaşacak olan Kocaelispor'a destek olmak amacıyla kenti tüm futbolcuların yer aldığı "Bu kent sana inanıyor" bayraklarıyla donattı.

Kocaelispor, TFF 2.Lig Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kocaelispor, yarı final birinci maçında Trabzon Hekimoğlu ile karşılaşacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise şampiyonluğa yaklaşan Kocaelispor'a destek olmak ve kentteki şampiyonluk havasını pekiştirmek amacıyla sokakları Kocaelispor bayraklarıyla donattı. İzmit Belediyesi, yarın akşam Kocaeli Stadı'nda oynanacak yarı final maçı öncesi kent merkezini yeşil-siyah renklerle süsledi. Sokaklarda, tüm futbolcuların ve teknik direktörün fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde 'Bu kent sana inanıyor' yazılı bayraklar yer aldı. - KOCAELİ

Kocaelispor'a bayraklı motivasyon
Kocaelispor'a bayraklı motivasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaelispor'a bayraklı motivasyon - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 11:06:38. #1.11#

title