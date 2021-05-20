Kocaelispor'a bayraklı motivasyon

İzmit Belediyesi, TFF 2. Lig Play Off Yarı Final birinci maçında Trabzon Hekimoğlu ile karşılaşacak olan Kocaelispor'a destek olmak amacıyla kenti tüm futbolcuların yer aldığı "Bu kent sana inanıyor" bayraklarıyla donattı.

İzmit Belediyesi, TFF 2. Lig Play Off Yarı Final birinci maçında Trabzon Hekimoğlu ile karşılaşacak olan Kocaelispor'a destek olmak amacıyla kenti tüm futbolcuların yer aldığı "Bu kent sana inanıyor" bayraklarıyla donattı.

Kocaelispor, TFF 2.Lig Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kocaelispor, yarı final birinci maçında Trabzon Hekimoğlu ile karşılaşacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise şampiyonluğa yaklaşan Kocaelispor'a destek olmak ve kentteki şampiyonluk havasını pekiştirmek amacıyla sokakları Kocaelispor bayraklarıyla donattı. İzmit Belediyesi, yarın akşam Kocaeli Stadı'nda oynanacak yarı final maçı öncesi kent merkezini yeşil-siyah renklerle süsledi. Sokaklarda, tüm futbolcuların ve teknik direktörün fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde 'Bu kent sana inanıyor' yazılı bayraklar yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı