Kocaelispor: 2-0
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Kocaelispor: 2-0

Kocaelispor: 2-0
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Ahmet Fındık (xx)UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Serhat (xxx) (Dk. 70 Kadir xx), Samet (xxx), Mehmet Gürkan (xxx), Noyan (xx) (Dk. 90 Mert), Seçkin (xx) (Dk.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Ahmet Fındık (xx)

UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Serhat (xxx) (Dk. 70 Kadir xx), Samet (xxx), Mehmet Gürkan (xxx), Noyan (xx) (Dk. 90 Mert), Seçkin (xx) (Dk. 82 Mehmet Bektaş xx), Ali (xx), İsmet (xx), Alpay (xx), Resul (xx), Levent (xx)KOCAELİSPOR: Bayram (x) - Musa (xx), Batuhan (x) (Dk. 66 Tahir x), Murat Cem (x) (Dk. 46 İrfan xx), Semih (xx), Yılmaz (x) (Dk. 66 Yiğit Ali x), Gökhan (xx), Numan (xx), Benhur (x) (Dk. 76 Dilaver x), Mesut (xx), Burak (xx)GOLLER: Dk. 7 Samet, Dk. 39 Serhat (Uşakspor)SARI KARTLAR: Alpay, Noyan, Seçkin (Uşakspor), Batuhan (Kocaelispor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 5 hedefleyen Uşakspor, 35'inci haftada konuk ettiği Play-Off hattındaki Kocaelispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Uşakspor'un gollerini 7'nci dakikada Samet, 39'uncu dakikada Serhat kaydetti. Maçın ikinci yarısında iki takımın da birer topu direkten dönerken, konuk ekibin iki golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Bu sonuçla 7'nci sıradaki yerini koruyan Uşakspor 54 puana ulaşıp, bitime 3 hafta kala Play-Off hattıyla arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Kocaelispor ise 59 puanda kalarak averajla 5'inci sıraya geriledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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