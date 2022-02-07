Kocaelili judocular turnuvadan başarıyla döndü

SAKARYA (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu judocular, Sakarya'da katıldıkları judo turnuvasından başarıyla döndü.

Judo branşında katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalardan başarılar ile dönen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un judocuları, Sakarya'da gerçekleştirilen ve 2022 yılının ilk Türkiye şampiyonası olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı bir şekilde döndü. Şampiyonaya katılan Kocaelili sporcular 14 madalya ile evlerine döndüler.

906 sporcu katıldı

4-6 Şubat tarihleri arasında Sakarya'da 62 ilden 405'i kadın, 501'i erkek toplamda 906 sporcunun katılım gösterdiği Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtsporlu judocular kürsüde yer aldı. Mavi Beyazlı sporcular şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 9 bronz toplam 14 madalya kazanarak eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Ümitler Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan 44 kilogramda Şevval Erdoğmuş, 55 kilogramda Berkay Aydın, 60 kilogramda Abdulsamet Çakır ve 73 kilogramda Hafız Çağrı Baydak altın madalya kazanırken, +90 kilogramda Yusuf Kaan Engin gümüş madalyayı elde etti. 60 kilogramda Hilmi Mucık, 66 kilogramda Bekir Taha Seymen ve Yunus Yazgan, 73 kilogramda Erman Gürgen, 81 kilogramda Mehmet Pirantepe, 40 kilogramda Elif Toruk, 48 kilogramda Gizem Dinçer, 63 kilogramda Zehranur Kaya ve 70 kilogramda Şilan Ok bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. - KOCAELİ