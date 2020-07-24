Kocaelili fotoğrafçı LGBTİ temalı fotoğraflar nedeniyle ölümle tehdit ediliyor Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fotoğrafçılık yapan Başak Onay, Onur Haftası'na farkındalık yaratmak için çektiği LGBTİ temalı fotoğraflar nedeniyle bir süredir tehdit ediliyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fotoğrafçılık yapan Başak Onay, Onur Haftası'na farkındalık yaratmak için çektiği LGBTİ temalı fotoğraflar nedeniyle bir süredir tehdit ediliyor. İki erkek modelin birlikte fotoğraflarını çeken Onay, aldığı ölüm tehditleri yüzünden bir süredir fotoğraf stüdyosuna polis eşiğinden gidip geliyor. Kaynak: DailyMotion.com