Kocaelili fotoğrafçı LGBTİ temalı fotoğraflar nedeniyle ölümle tehdit ediliyor
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fotoğrafçılık yapan Başak Onay, Onur Haftası'na farkındalık yaratmak için çektiği LGBTİ temalı fotoğraflar nedeniyle bir süredir tehdit ediliyor.
24.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:57
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fotoğrafçılık yapan Başak Onay, Onur Haftası'na farkındalık yaratmak için çektiği LGBTİ temalı fotoğraflar nedeniyle bir süredir tehdit ediliyor. İki erkek modelin birlikte fotoğraflarını çeken Onay, aldığı ölüm tehditleri yüzünden bir süredir fotoğraf stüdyosuna polis eşiğinden gidip geliyor.
Kaynak: DailyMotion.com