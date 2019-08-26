Kocaelili aşçı Altın Madalya aldı
Uluslararası Yemek Yarışması'nda Körfez'de ikamet eden Kocaeli'nin gururu Uluslararası Sertifikaya sahip Gülhan Duran, Şefler Kategorisi'nde birincilik elde ederek altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu.
Uluslararası Gastronomi adına yarışan Kocaelili aşçı Gülhan Duran'ın bu başarısı; Kocaeli'nde büyük bir mutluluk oluşturdu.
Ayrıca yarışmada Uluslararası Gastronomi Federasyonu 4 ayrı kategoride daha başarı elde etti.8 ilden 150 aşçının katıldığı yarışmada Gülhan Duran ödülünü; yetkililerin elinden aldı. Katıldığı ilk önemli yarışmada derece alan Gülhan Duran, mutlu olduğunu dile getirdi.