Kocaelili aşçı Altın Madalya aldı

26.08.2019 13:44

Uluslararası Gastronomi adına yarışan Kocaelili aşçı Gülhan Duran'ın bu başarısı; Kocaeli'nde büyük bir mutluluk oluşturdu.

Ayrıca yarışmada Uluslararası Gastronomi Federasyonu 4 ayrı kategoride daha başarı elde etti.8 ilden 150 aşçının katıldığı yarışmada Gülhan Duran ödülünü; yetkililerin elinden aldı. Katıldığı ilk önemli yarışmada derece alan Gülhan Duran, mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Bültenler