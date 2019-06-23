Kocaelili 10 bin çiftçiye, ücretsiz danışmanlık ve veterinerlik hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkta üretimi geliştirmek için 9 bin 900 üreticiye yüzde 50 hibeli malzeme ve üretim materyali desteğinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 9 bin 900 çiftçiye meyve, sebze, yem bitkisi, örtü altı yetiştiriciliği, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık konularında yüzde 50 hibeli desteklemelerde bulunuyor. Bunun yanı sıra destekte bulunulan çiftçilere, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından ücretsiz tarım danışmanlığı ve koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri veriliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri köy köy geziyor. Çiftçilere ait tarımsal üretim alanlarını kontrol eden ziraat mühendisleri, budama, aşılama ve ilaçlama, toprak analizi ve doğru gübreleme, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri, tarımsal sulama, organik tarım, pazarlama ve yerel tohumlarının korunması konularında uygulamalı olarak yerinde teknik bilgi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği hayvancılık ile uğraşan çiftçilere ise Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı çalışan veteriner hekimler ziyaret ediyor. Veteriner hekimler hayvansal üretim yapan çiftçilere sağlık koşullarına ve hayvan refahına uygun üretim yapabilmesi için veteriner koruyucu hekimliğe yönelik çalışmalar yapılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA