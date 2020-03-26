Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da koronavirüs tedbirleri Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca İnterteks Fuar Merkezi'nde oluşturulan Kocaeli Covid-19 Koordinasyon Merkezi'nde, dezenfekte edilecek yerlerin planlanması yapılıyor, 153 Çözüm Masası ve "0262 318 27 91" numaralı telefondan gelen talepler alınıyor ve ekipler yönlendiriliyor.

Veri Toplama ve Analiz Merkezi ile ortak çalışılan merkezde, salgınla ilgili risk planları hazırlanıyor, uygulamalar buna göre gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ilgili genelgelere göre, faaliyetlerine devam eden ve vatandaşa doğrudan hizmet verilen yerler her gün dezenfeksiyona tabi tutuluyor.

Uygulama yapılan yerler arasında, sosyal yaşam alanları, eczaneler, aile sağlık merkezleri, sebze ve meyve halleri, kamu ve halk otobüsleri, otobüs terminal, gar ve durakları, taksiler, dolmuşlar, çocuk parkları, ATM'ler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, müftülükler, itfaiye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvaları ile Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmet binaları yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günde 1 milyon metrekare alanı dezenfekte edebilecek kapasiteye ulaştı.

Zabıta ekiplerinden akaryakıt istasyonlarındaki marketlere denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin de 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde zabıta ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, piyasayı rahatlatmak için esnaf, tüccar ve firmalarımıza nisanda ödenecek 70 milyon lirayı ödüyoruz." bilgisini verdi.

Zonguldak

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün 45 ekip, 89 personelle gerçekleştirdiği uygulamada, faaliyetine devam eden 7 ganyan bayisi gerekli uyarılar yapılarak kapatıldı. Açık 4 iddia bayisi de uyarıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fazla yolcu bulunduran 10 sürücüye toplam 3 bin 920 lira ceza uygulandı.

Çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Karabük

Karabük'te belediye ekipleri, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Öte yandan, Safranbolu ilçesindeki bir fırında el değmeden üretilen ekmekleri otomatik poşetleyen sistem geliştirildi.

Fırın sahibi Ahmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayı koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Bartın

Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla sahil şeridi halkın kullanımına kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizi çevreleyen 59 kilometrelik sahil şeridi, her türlü sosyal aktivite, gezinti ve benzeri amaçlar içeren faaliyetler için kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA