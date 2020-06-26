Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri için belediye bünyesindeki otobüs, tramvay ve vapur seferleri ücretsiz olacak.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında spor salonlarının kapalı tutulması nedeniyle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Başiskele Sahili'nde açık havada spor egzersizleri başladı.

Kadınlar Başiskele Sahili'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek eğitmenler eşliğinde spor ve egzersiz yaptı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Temizlik ekipleri çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Düzce

Düzce Belediyesi, toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdürüyor. Kültür Müdürlüğünde kurulan maske atölyelerinde de gönüllü çalışma esasına göre çalışmalar yürütülüyor.

Kentte yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek YKS süresince öğrenci, veliler ve sınav görevlileri için toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Düzce Valiliği ise Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilmelerine, bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak çeşitli tedbirlerin alınmasına, bu kararların düğün sahipleri, salonlar ve kır bahçelerine bildirilmesine başlandığını duyurdu.

Karabük

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli olan ve koordineli çalışan emniyet mensuplarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Karabük'te belediye ekiplerince, cami ve mescitler dezenfekte edildi.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çocuk parklarını dezenfekte etti.

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda denetimlerini sürdürdü. Ekipler, vatandaşlara sosyal mesafeyi koruyup hijyen tedbirlerine uyarak alışveriş yapmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA