Kocaeli Zabıtası plajlarda görev başında
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Kocaeli Zabıtası plajlarda görev başında

Kocaeli Zabıtası plajlarda görev başında
Bültenler - Haberler | Güncel

Mavi Bayraklı plajlarda asayişe katkı sağlayan Kocaeli Zabıtası aynı zamanda sosyal mesafe ve temizlik konularında da vatandaşları uyarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Kandıra'da Mavi Bayraklı plajlarda görev yaparak vatandaşları uyarıyor. Denize girmenin yasak olduğu günlerde vatandaşların denize girmemeleri için çabalayan Kocaeli Zabıtası, yaptıkları anonslarla vatandaşların denizden çıkmalarını sağlıyor.

ASAYİŞE DE KATKI SUNUYORLAR

Diğer yandan Kocaeli Zabıtası asayişin sağlanmasına da katkı sunuyor. Bu kapsamda görev yapan Zabıta ekipleri, plajlarda yasak olan çadırlara müdahale ederek yerlerinden kaldırıyor. Sosyal mesafe ve temizlik konularında da uyarılar yapan Kocaeli Zabıtası, kaybolan çocukları da aileleriyle buluşturuyor.

KOSKEM 1162'Yİ KURTARDI

Diğer yandan İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi geçtiğimiz hafta sahillerde 119 kişiyi boğulmaktan son anda kurtarmıştı. KOSKEM ekipleri 2021 yaz sezonunda şimdiye kadar 1162 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kaynak: Bültenler

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