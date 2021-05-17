Kocaeli Zabıtası kaybolan vatandaşı ailesine teslim etti
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Kocaeli Zabıtası kaybolan vatandaşı ailesine teslim etti

Kocaeli Zabıtası kaybolan vatandaşı ailesine teslim etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Sekapark'ta bilinç kaybı yaşayarak kaybolan vatandaş, Kocaeli Zabıtası tarafından ailesine teslim edildi.

Sekapark'ta güvenlik personeli tarafından fark edilen Alzheimer hastası vatandaş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından ailesine teslim edildi. Sekapark'ta dolaşırken kaybolan vatandaş güvenlik personelinin dikkati sonucu ailesi ile buluşturuldu.

GÜVENLİK PERSONELİ TESPİT ETTİ

Nereye gideceğini bilmeyen ve Sekapark'ta dolanan vatandaş ilk olarak güvenlik personeli tarafından fark edildi. Vatandaşla konuşan ve bilinç kaybı yaşadığını fark eden güvenlik personeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini arayarak destek istedi.

MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİNDEN ADRESİ BULUNDU

A.Ş. isimli vatandaşın adını ve yaşadığı bölgeyi belirleyen Kocaeli Zabıtası, muhtarlık bilgi sistemin vatandaşın adresini bularak ailesine teslim etti. Kocaeli'nin tamamında hizmet veren Kocaeli Zabıtası, asli görevlerinin yanında ihtiyaç duyulduğu anlarda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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