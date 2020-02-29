Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı
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Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı

Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk yüzde 93 seviyesine ulaşınca, kapaklar açılarak su bırakılmaya başlandı.

29.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:36
Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı

Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı

'nin ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk yüzde 93 seviyesine ulaşınca, kapaklar açılarak su bırakılmaya başlandı.

Yuvacık Barajı'nda, yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte su seviyesi maksimum kapasiteye yaklaştı. Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 93 oranına ulaştı.

51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 47 milyon 800 bin metreküp su bulunduğu belirtildi. Baraj doluluğunun maksimum seviyeye yaklaşmasının ardından, baraj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kocaeli yuvacık barajı doldu, kapaklar açıldı
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