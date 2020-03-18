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KOCAELİ Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildiKORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

18.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:41
KOCAELİ Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye'ye getirilmeye devam etti. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, gün boyu İstanbul'da belirlenen yurtlara yerleştirilmelerinin ardından, sabaha karşı 05.00 sıralarında İzmit'teki yurtlara getirilmeye başlandı. İzmit'e ilk gelen 164 kişilik kafile, Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yabancı ülkelerden dönen toplam 869 kişinin 14 günlük karantina süresini İzmit'teki yurtlarda geçireceği öğrenildi.

İZMİT'TE 859 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden gelen 859 kişinin 4 yurda yerleştirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunarak ülkemize dönmek isteyenler, Kredi Yurtlar Kurumu'nun İzmit'te bulunan yurtlarına yerleştirildi. Ali Fuat Cebesoy Yurdu'na 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'na 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'na 191 kişi, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'na 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişinin yurtlarda konaklanmaları sağlandı.

Valilik yurtların çevresinde önlem alındığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

'Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.'

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KOCAELİ (DHA)

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Kaynak: DHA

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