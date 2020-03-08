KOCAELİ Yunuslar körfezde görsel şölen sundu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Yunuslar, İzmit, Güncel

KOCAELİ Yunuslar körfezde görsel şölen sundu

Yunuslar körfezde görsel şölen sunduKOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, sahilde kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

08.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:47
KOCAELİ Yunuslar körfezde görsel şölen sundu

Yunuslar körfezde görsel şölen sundu

KOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, sahilde kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Türkiye'nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla temizlenmeye devam ediyor. Körfezdeki deniz suyunun temizlenmesi ile birlikte daha önce kaybolan bazı balık türleri de İzmit Körfezi'ne geri dönmeye başladı. Bu türlerden bir olan yunuslar da dün akşam saatlerinde Başiskele sahilinde görüldü. Deniz yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

KOCAELİ Yunuslar körfezde görsel şölen sundu

Kaynak: DHA

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KOCAELİ Yunuslar körfezde görsel şölen sundu

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