KOCAELİ Yolun sol şeridine yatan köpek trafiği aksattı

Yolun sol şeridine yatan köpek trafiği aksattı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun sol şeridine yatan köpek, trafiğin aksamasına sebep oldu.

Olay, D-130 Karayolu Gölcük geçişinde meydana geldi. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir köpek, yolun Yalova yönünde sol şeride yattı. Bu sırada yolda olan bir otomobil sürücüsü köpeğin önünde durarak aracının dörtlü flaşörlerini yaktı. Aracından inen sürücü, köpeği bulunduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Bu sırada arkada uzun araç kuyrukları oluşurken, köpek uzun süre yattığı yerden kalkmadı. Aracından inen sürücünün bütün çabalarına rağmen yerini değiştirmeyen köpek, bir süre sonra yattığı yerden kalkarak yolun karşısına geçti. daha sonra trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA